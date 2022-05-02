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Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

Dünyaca ünlü efsanevi boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh de dedesinin izinden gidiyor. Nico Ali Walsh, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.

02.05.2022 14:27 - Son Güncelleme: 02.05.2022 14:27
Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

Nico Ali Walsh, profesyonel bir boksör olarak ringe adım attığından bu yana beş galibiyet aldı.

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Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da olağandışı bir olay gerçekleşti.

Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

Efsane boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.

Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

DEDESİNE ARMAĞAN ETTİ
21 yaşındaki boksör, galibiyeti 2016'da hayatını kaybeden dedesine armağan etti.

Muhammed Ali’nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti

Muhammed Ali'nin torunu "Bu, verdiğim tüm emeğin bir kanıtı. Siz çaba sarf ettiğinizde böyle şeyler oluyor.

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