Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini maçın başında nakavt etti
Dünyaca ünlü efsanevi boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh de dedesinin izinden gidiyor. Nico Ali Walsh, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.
02.05.2022 14:27 - Son Güncelleme: 02.05.2022 14:27
Efsane boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.
Muhammed Ali'nin torunu "Bu, verdiğim tüm emeğin bir kanıtı. Siz çaba sarf ettiğinizde böyle şeyler oluyor.