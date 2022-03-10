Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray'ın sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızı Ryan Babel hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.
10.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 10.03.2022 14:43
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık futbol sonrası hayatı için hazırlıklar yaptığını vurgulayan Babel'in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
2020-2021 sezonunun başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da Beşiktaş'taki performansının yanına yaklaşamadı.