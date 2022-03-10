Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.