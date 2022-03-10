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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Galatasaray'ın sözleşmesi bitmek üzere olan yıldızı Ryan Babel hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
10.03.2022 14:43 - Son Güncelleme: 10.03.2022 14:43
Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia kulislerde konuşuluyor. İddialara göre Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Son dönemde müzik dünyasını adım atan ayrıca gayrimenkul ve kripto para yatırımları yapan Hollandalı yıldızın sezon sonunda istediği gibi bir teklif almaması durumunda kariyerini noktalayabileceği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık futbol sonrası hayatı için hazırlıklar yaptığını vurgulayan Babel'in nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

2020-2021 sezonunun başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Ryan Babel zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da Beşiktaş'taki performansının yanına yaklaşamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Ryan Babel futbolu mu bırakıyor? Şoke eden iddia

Hem saha içinde hem de sosyal medyada sık sık Sarı-Kırmızılı taraftarlarla karşı karşıya gelen tecrübeli yıldız bu sezon oynadığı futbol nedeniyle ağır eleştiriler alıyor.

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