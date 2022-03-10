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Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi saf dışı bırakan Real Madrid'de iki yıldız isim performansıyla alkış topladı. Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema ve orta sahadaki top cambazı Luka Modric. İki yıldız ilerleyen yaşlarına rağmen Devler Ligi gibi dünyanın en zorlu maçlarının oynandığı platforma yine damgalarını vurdular.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 10.03.2022 12:49
Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi saf dışı bırakırken iki yıldızın ortaya koyduğu performans büyük alkış topladı…

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Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema ve orta sahadaki top cambazı Luka Modric… İki yıldız ilerleyen yaşlarına rağmen Devler Ligi gibi dünyanın en zorlu maçlarının oynandığı platforma yine damgalarını vurdular.

Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

İki yıldızın yaşları toplamı 70… Benzema 34, Modric ise 36 yaşında… Benzema PSG'ye karşı 2 gol atarken, Modric 1 asistle oynadı. Hırvat yıldız Modric enerjisiyle gençlere taş çıkardı.

Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

3 büyüklerde forma giyen 34 ve üzeri yaştaki futbolcuların performansı ise daha düşük tempolu futbolun oynandığı Süper Lig olunca bir hayli düşündürücü.

Real Madrid’den alkışlanacak performans! Karim Benzema ve Luka Modric...

Beşiktaş'ta 35 yaşındaki Mehmet Topal kadroya giremiyor… Bu sezon Süper Lig'de 7 maçta görev aldı. Golü ve asisti yok. 34 yaşındaki Jeremain Lens kadro dışı… Kartal 38 yaşındaki Atiba'dan zaman zaman verim alabiliyor.

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