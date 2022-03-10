Galatasaray tarih yazmak istiyor! İşte Barcelona - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Zorlu maç geldi çattı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na adını yazdıran Galatasaray, bugün İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada temsilcimizden yeni bir destan yazmasını ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına çok erken veda eden sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada (5G/5B) hiç yenilmedi. Ayrıca grubundan namağlup lider çıkan Cimbom doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Bugünkü maçın büyük favorisi Xavi'li Barcelona... Ama Galatasaray'ın tarihi bu tür zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dolu... Nitekim İspanyol ekiple daha önce oynadığı 8 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartmayı başardı. Bu sonuçlar içinde 5 Aralık 2001 tarihinde deplasmanda aldığı 2-2 beraberlik dikkat çekici... Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Camp Nou'da maça fırtına gibi başlamış, Ümit Karan ve Fleurquin ile 2-0 öne geçmişti. İkinci yarıda Capone ve Hakan Ünsal'ın kırmızı kart görmesine karşın sarı kırmızılılar maçı 2-2 berabere bitirmeyi başarmıştı. Bugün de temsilcimizden yüreğini ortaya koymasını ve İspanya'dan yeni bir zaferle dönmesini bekliyoruz.