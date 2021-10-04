Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim'in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, mucizevi bir galibiyet alırken Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri büyük tartışma konusu oldu. Son 6 haftaya bakıldığında Fatih Terim, maçların devre aralarında tam 14 oyuncu değişikliği yaptı. Terim'in bu tutumu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
04.10.2021 12:58
- Son Güncelleme: 04.10.2021 12:58
Bu sezonki performansları tepki çeken Babel ve Feghouli'yi ilk 11'de oynatan tecrübeli hoca bir kez daha devre arasında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile dikkatleri çekti.
Terim 3. haftada oynanan 2-2'lik Kasımpaşa maçının devre arasında Diagne ve Cicaldau'yu çıkarıp Mostafa Mohamed ve Taylan'ı oyuna almıştı.
4. haftada oynanan ve yine 2-2 biten Trabzonspor maçında Morutan ve Emre Kılınç oyundan çıkmış, yerlerine Babel ve Aytaç Kara girmişti.