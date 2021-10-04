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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim'in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim'in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, mucizevi bir galibiyet alırken Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncu tercihleri büyük tartışma konusu oldu. Son 6 haftaya bakıldığında Fatih Terim, maçların devre aralarında tam 14 oyuncu değişikliği yaptı. Terim'in bu tutumu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
04.10.2021 12:58 - Son Güncelleme: 04.10.2021 12:58
Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim’in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Rizespor deplasmanında mucizevi bir galibiyet alan Galatasaray'da Fatih Terim'in yine oyuncu tercihleri büyük tartışma yarattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim’in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Bu sezonki performansları tepki çeken Babel ve Feghouli'yi ilk 11'de oynatan tecrübeli hoca bir kez daha devre arasında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile dikkatleri çekti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim’in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Son 6 haftaya bakıldığında Fatih Terim'in maçların devre aralarında tam 14 oyuncu değişikliği yapması dikkatleri çekiyor. Bu istatistik, tecrübeli hocanın özellikle sosyal medyada büyük eleştiri alan 11 tercihlerinden kendisinin de memnun kalmadığını gözler önüne seriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim’in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

Terim 3. haftada oynanan 2-2'lik Kasımpaşa maçının devre arasında Diagne ve Cicaldau'yu çıkarıp Mostafa Mohamed ve Taylan'ı oyuna almıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Rizespor galibiyetine Fatih Terim’in oyuncu seçimleri damga vurdu! Sosyal medyadan eleştiri yağmuru

4. haftada oynanan ve yine 2-2 biten Trabzonspor maçında Morutan ve Emre Kılınç oyundan çıkmış, yerlerine Babel ve Aytaç Kara girmişti.

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