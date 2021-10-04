Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!
Çaykur Rizespor deplasmanında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt'un yerine oyuna sonradan giren Ömer Bayram performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Mostafa Mohamed'in attığı ikinci golde yaptığı asistle ve mücadelesiyle alkışlandı.
04.10.2021 14:38
- Son Güncelleme: 04.10.2021 14:38
Zaman zaman taraftarın eleştirilerine maruz kalan Ömer Bayram ile ilgili çarpıcı bir istatistik dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'a geldiği 2018-19 sezonundan bu yana Sarı-Kırmızılı formayla en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram.
Galatasaray'da 105 maça çıkan Ömer Bayram'ın 23 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu Çaykur Rizespor'a karşı yaptığı asistin yanı sıra maçın en çok şut pası veren oyuncusu oldu.