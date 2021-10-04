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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Çaykur Rizespor deplasmanında Hollandalı sol kanat oyuncusu Van Aanholt'un yerine oyuna sonradan giren Ömer Bayram performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Mostafa Mohamed'in attığı ikinci golde yaptığı asistle ve mücadelesiyle alkışlandı.

takvim.com.tr
Onur Koçhan
04.10.2021 14:38 - Son Güncelleme: 04.10.2021 14:38
Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Zaman zaman taraftarın eleştirilerine maruz kalan Ömer Bayram ile ilgili çarpıcı bir istatistik dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Galatasaray'a geldiği 2018-19 sezonundan bu yana Sarı-Kırmızılı formayla en fazla asist yapan oyuncu Ömer Bayram.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Galatasaray'da 105 maça çıkan Ömer Bayram'ın 23 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu Çaykur Rizespor'a karşı yaptığı asistin yanı sıra maçın en çok şut pası veren oyuncusu oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

Tecrübeli oyuncu yüzde 92 pas isabet oranıyla, 5 şut pasıyla, 8'de 8 ikili mücadele kazanmayla ve 5 sahipsiz top kazanmayla mücadele etti.

Son dakika Galatasaray haberleri… Cimbom’da asistlerin efendisi Ömer Bayram!

30 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018 yılında Akhisarspor'dan 400 bin Euro'ya transfer oldu.

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