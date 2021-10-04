Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası olay sözler: Büyük takım futbolcusu değil
Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıda Berisha ve Gustavo'nun attığı gollerle 2-0 üstünlük sağladı. İkinci yarıda Travnik'in ayağından yediği gol ile bir süre bocalayan sarı-lacivertiler, maçın kalanında skoru korumayı başararak sahadan 3 puanla ayrıldı ve milli araya lider girdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
GÜRCAN BİLGİÇ - SADECE 3 PUAN
Kolay gibi görünen ama en zor maçlardan bir tanesiydi Fenerbahçe için. Sadece liderliği korumak için çıkmadılar sahaya, Olympiakos maçının yıpranması da üstlerindeydi. Bugüne kadar çok seyrettiğimiz, sezon boyunca da çok karşılaşacağımız maçlarından birini oynadılar. Öne geçene kadar baskı uygulayıp, skoru aldıktan sonra da kendi sahalarında beklediler.
İlk yarı bittiğinde topla oynama oranı eşitti. Kadıköy'deki bir maç için normal değil. Ama skor 2-0 ile ellerindeydi. Gustavo'nun takımı toplayıp, Pereira'nın yanına götürmesi de tribünlere bir "barış" mesajı, Portekizli teknik adama da güven hamlesiydi. Eğer oyuncular hocayla birlikteyse, skorda da galip yazıyorsa; Kadıköy'de "Bu ne biçim oyun" tartışması olmaz. Akıllıca...
İkinci yarıda 61'e 39 ile baskı da geldi Kasımpaşa'dan gol de. Fenerbahçe geçen hafta Hatay'daki tecrübesini sahaya yansıttı ve tuttu kalesini. Hızlı hücumlar ile denedi şansını ama maçı hiç tehlikenin eşiğine getirmedi. Lider girdiği haftadan, unvanı ile çıktı. Böyle bir maça, bambaşka bir ön taraf ve genç Crespo ile başlamak, biraz önce anlattığımız maçın eşik noktası olduğunu, Pereira'nın hala anlamadığını gösteriyor.
Şunu bilmek gerekir; bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımaz. Maç kazandırır ama puan kayıplarını da sürpriz olmaktan çıkarır. Mesut, İrfan Can ve Valencia bile takımın kalitesini yükseltmekte yetersiz kalabilecekken, maceraların peşine düşmek anlamsız.