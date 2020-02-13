Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Alanyaspor karşısında çıktığı ilk mücadeledeyi 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde iyi bir performans sergileyip sahadan 3-1 galip ayrılsa da bu skor yarı final için yeterli olmadı ve kupaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.