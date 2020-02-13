Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü
Süper Lig'de üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından gözünü lige dikti. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekipte Falcao'dan gelen haberler yüzleri güldürdü. Sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Kolombiyalı golcünün derbide forma giymesi beklenirken, yıldız isim taraftarlara "gol" sözü verdi.
13.02.2020 14:56
- Son Güncelleme: 13.02.2020 14:56
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Alanyaspor karşısında çıktığı ilk mücadeledeyi 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde iyi bir performans sergileyip sahadan 3-1 galip ayrılsa da bu skor yarı final için yeterli olmadı ve kupaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.
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