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Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Süper Lig'de üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından gözünü lige dikti. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan sarı-kırmızılı ekipte Falcao'dan gelen haberler yüzleri güldürdü. Sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Kolombiyalı golcünün derbide forma giymesi beklenirken, yıldız isim taraftarlara "gol" sözü verdi.

13.02.2020 14:56 - Son Güncelleme: 13.02.2020 14:56
Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçını kazanarak lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3 düşürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de 1 sıra önünde 5. sırada kendine yer buldu...

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Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final aşamasında Alanyaspor karşısında çıktığı ilk mücadeledeyi 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde iyi bir performans sergileyip sahadan 3-1 galip ayrılsa da bu skor yarı final için yeterli olmadı ve kupaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Kupadan elenmesinin ardından tamamen lige odaklanan teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin şimdiki hedefi kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmekken, sarı-kırmızılıları zorlu maçlar bekliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

İlk olarak ligde Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, 23. hafta mücadelesinde ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao'dan Fenerbahçe maçı öncesi gol sözü

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılılar bu sezon Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor...

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