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Son dakika Galatasaray haberleri: Radamel Falcao için olay manşet: Takıma ihanet mi edecek?
Son dakika Galatasaray haberleri: Radamel Falcao için olay manşet: Takıma ihanet mi edecek?
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Arjantin basınında flaş bir habere imza atıldı. Yıldız forvetin River Plate geri dönme olasılığı olduğu iddia edilirken, yeni rotasının MLS de olabileceği belirtildi.
10.11.2020 15:11
- Son Güncelleme: 10.11.2020 15:11
Son olarak Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve milli ara öncesi 3 puanı cebine koymuştu.
Maçın ardından sarı kırmızılıların zirve tırmanışı bir adım daha ilerlerken, bir yandan da Radamel Falcao'nun mevcut durumu tartışılmaya başlanmıştı.
Kısa süre önce Galatasaray yönetimine, ara transfer döneminde kendisi için teklif gelmesi halinde ayrılabileceğini ileten Kolombiyalı golcü, Güney Amerika basınında yazılmaya başlandı.
Elintransigente'nin aktardığı habere göre Arjantin kulübü River Plate, Falcao'yu yeniden takımlarına bekliyor. Bununa beraber haberin manşetinde flaş bir ifade kullanıldı.
"RIVER'A İHANET Mİ EDECEK?"
Haberin detaylarında Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılması halinde önüne gelecek tercihleri değerlendireceği ifade edildi. Bununla beraber MLS'e gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.