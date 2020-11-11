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Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor
Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor
Sezon başı transfer döneminde mali gerekçelerle istediği hamleleri yapamayan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Ligde üst üste aldığı 3 galibiyet ile zirve yarışına tutunan sarı-kırmızılı takımın hedefinde Süper Lig'e damga vuracak bir yıldızın olduğu öğrenilirken, bu ismin transferinin bedavaya bitirileceği iddia edildi. İşte detaylar...
11.11.2020 12:24
- Son Güncelleme: 11.11.2020 12:24
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sezonun 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkan sarı-kırmızı takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolamıştı.
Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Aslan, zirve yarışına yeniden ortak oldu.
Ligin 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek istiyor.