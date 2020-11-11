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Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Sezon başı transfer döneminde mali gerekçelerle istediği hamleleri yapamayan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Ligde üst üste aldığı 3 galibiyet ile zirve yarışına tutunan sarı-kırmızılı takımın hedefinde Süper Lig'e damga vuracak bir yıldızın olduğu öğrenilirken, bu ismin transferinin bedavaya bitirileceği iddia edildi. İşte detaylar...

11.11.2020 12:24 - Son Güncelleme: 11.11.2020 12:24
Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Sezonun 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkan sarı-kırmızı takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolamıştı.

Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Aslan, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Ligin 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek istiyor.

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