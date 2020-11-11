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Galatasaray'dan devre arasına damga vuracak transfer hamlesi! Bedavaya geliyor

Sezon başı transfer döneminde mali gerekçelerle istediği hamleleri yapamayan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Ligde üst üste aldığı 3 galibiyet ile zirve yarışına tutunan sarı-kırmızılı takımın hedefinde Süper Lig'e damga vuracak bir yıldızın olduğu öğrenilirken, bu ismin transferinin bedavaya bitirileceği iddia edildi. İşte detaylar...

11.11.2020 12:24 - Son Güncelleme: 11.11.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





