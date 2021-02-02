Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Tüm planlar değişti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından olan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yaptığı hamlelerle takımı güçlendirdi. Transferlerin yanı sıra birkaç isimle de yolları ayıran sarı-lacivertlilerde son dakikada beklenmedik bir şok yaşandı ve planlar bozuldu. İşte detaylar...
02.02.2021 13:14
- Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14
Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla liderliğe yükselen Fenerbahçe ara transfer dönemini de hareketli geçirdi ve 4 isme imza attırdı.
Sarı-lacivertliler 4 futbolcusunu kiralarken Tolga Ciğerci'yi İrfan Can Kahveci'ye karşılık bedelsiz olarak gönderdi. Sarı lacivertliler, resmen kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı.
Sarı-lacivertliler, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı.
LEMOS GÖZDEN DÜŞTÜ
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Lemos, istenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe'nin Attila Szalai transferi sonrası Lemos gözden düştü.
GAZİANTEP FK LEMOS'A TALİP!
Ara transfer dönemini hareketli geçiren ancak aceleci davranmayarak nokta atış yapmayı hesaplayan Gaziantep FK cephesi, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Lemos'a da talip oldu. Ancak beklenmeyen bir gelişme yaşandı.