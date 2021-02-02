Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Tüm planlar değişti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından olan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yaptığı hamlelerle takımı güçlendirdi. Transferlerin yanı sıra birkaç isimle de yolları ayıran sarı-lacivertlilerde son dakikada beklenmedik bir şok yaşandı ve planlar bozuldu. İşte detaylar...

02.02.2021 13:14 - Son Güncelleme: 02.02.2021 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





