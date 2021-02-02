Transfer derbilerine Fenerbahçe damgası! Galatasaray’a fark attılar
Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, sadece maçlarda karşı karşıya gelmiyor. Transfer döneminde de sürekli aynı futbolcuları renklerine katmaya çalışan ezeli rakiplerde Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı. İşte detaylar...
02.02.2021 14:15
- Son Güncelleme: 02.02.2021 14:15
Son olarak İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, geçen sezondan beri 5 oyuncunun transferi için savaş verdi. Sarı-Lacivertliler, Cimbom ile son iki sezonda girdiği her transfer yarışını galip bitirdi
Sahada yüz yılı aşkın süredir birbirine rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray, son iki yılda transferde de birçok kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, transferde ezeli rakibine önemli bir üstünlük kurmayı bildi
Geçen sezonun başında 3 oyuncuyu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray aynı anda isterken, Sarı-Lacivertliler, sezona 3'te 3 ile girdi.
Galatasaray'ın çok istediği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor ile anlaşan ve Kosovalı golcüye imza attıran Fenerbahçe, rakibine son dönemlerin en önemli transfer çalımlarından birini attı.
Sarı-Lacivertliler 2019 yazında Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç'i de transfer ederek geçtiğimiz sezon ezeli rakibi ile girdiği tüm transfer yarışlarını kazandı.