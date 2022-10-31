Kim Min-Jae o listede! Fenerbahçe'den sonra dünyayı salladı
Kim Min-Jae dünyayı salladı! Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Napoli'ye 18.5 milyon Euro'ya sattığı yıldız oyuncu futbolunu geliştirmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli formayla kısa süre içinde gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Kim Min-Jae en iyiler listesine girmeyi başardı.
Kim Min-Jae dünyayı salladı! Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Napoli'ye 18.5 milyon Euro'ya sattığı yıldız oyuncu futbolunu geliştirmeye devam ediyor.
KIM MIN-JAE O LİSTEYE GİRDİ
Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae, ünlü futbol dergisi four-four-two'ya göre dünyanın en iyi 10 stoperi arasında yer aldı. Listenin ilk sırasında Real Madrid'in yıldızı David Alaba yer alıyor.
Virgil van Dijk, Antonio Rudiger, Dayot Upamecano, Eder Militao, William Saliba ve Cristian Romero'nun da yer aldığı listede Napoli forması giyen Kim Min Jae 10. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN EN FORMDA İSİMLERİNDENDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en formda isimleri arasında yer alan ve ardından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız futbolcu, son dönemde çok formda... Kim Min-Jae, geçtiğimiz günlerde İtalya Ligi'nde pas rekoru kırdı.