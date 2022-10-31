Kim Min-Jae o listede! Fenerbahçe’den sonra dünyayı salladı

FENERBAHÇE'NİN EN FORMDA İSİMLERİNDENDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en formda isimleri arasında yer alan ve ardından Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız futbolcu, son dönemde çok formda... Kim Min-Jae, geçtiğimiz günlerde İtalya Ligi'nde pas rekoru kırdı.