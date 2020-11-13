Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Ocak ayında transfer bombası patlıyor! Menajeri doğruladı

Son dakika Galatasaray haberleri | Ocak ayında transfer bombası patlıyor! Menajeri doğruladı

Süper Lig'de son oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak milli araya moralli giren Galatasaray, aralık ayında seçim kararı alınmasına rağmen transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar devam ederken, yıldız bir isim için harekete geçildi. İşte detaylar...

13.11.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.11.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





