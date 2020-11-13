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Son dakika Galatasaray haberleri | Ocak ayında transfer bombası patlıyor! Menajeri doğruladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Ocak ayında transfer bombası patlıyor! Menajeri doğruladı
Süper Lig'de son oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak milli araya moralli giren Galatasaray, aralık ayında seçim kararı alınmasına rağmen transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar devam ederken, yıldız bir isim için harekete geçildi. İşte detaylar...
13.11.2020 09:49
- Son Güncelleme: 13.11.2020 09:49
Süper Lig'de aldığı BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Milli ara öncesi zirve yarışına ortak olan Cimbom, 9. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda Kayseri ekibiyle oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürerken, bir yandan da seçim heyecanı yaşanıyor.
Aralık ayında seçime gitmeye karar veren Cimbom'da Burak Elmas ve Metin Öztürk başkanlığa adaylıklarını açıklarken; başkan Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aday olup olmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.
Galatasaray'da mevcut yönetimin geleceği belirsizliğini korumasına rağmen ocak ayı için çalışmalara ara verilmedi.
Ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, mutlaka bir kanat transferi yapmak istiyor.