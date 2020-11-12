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Transferde ortalık karıştı! Sörloth için önce Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe...
Transferde ortalık karıştı! Sörloth için önce Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe...
Sezon başında 20 milyon euro bedelle RB Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth, forma giydiği 7 maçta ne gol atabildi ne de asist yaptı. Performansı ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız ismin Almanya'dan ayrılabileceği iddiaları sonrası Süper Lig'in iki devi karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Sörloth için devreye girdikleri iddia edildi.
12.11.2020 13:19
- Son Güncelleme: 12.11.2020 13:19
Cimbom'un Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.
Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandı.
Kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.
MARCAO İLE TAKAS PLANI
Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edilmişti.
Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.