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Transferde ortalık karıştı! Sörloth için önce Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe...

Sezon başında 20 milyon euro bedelle RB Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü Alexander Sörloth, forma giydiği 7 maçta ne gol atabildi ne de asist yaptı. Performansı ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız ismin Almanya'dan ayrılabileceği iddiaları sonrası Süper Lig'in iki devi karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Sörloth için devreye girdikleri iddia edildi.

12.11.2020 13:19 - Son Güncelleme: 12.11.2020 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





