Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...
Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere. Bu karar liglerlerdeki dengeleri alaşağı edebilir.
13.11.2020 13:06
- Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
SÜPER LİG'DE DE UYGULANIYOR
TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı.
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