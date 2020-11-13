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Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere. Bu karar liglerlerdeki dengeleri alaşağı edebilir.

13.11.2020 13:06 - Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06
Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Süper Lig takımlarının kaderini değiştirecek karar. İşte detaylar...

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Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor'un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzcespor, Pendikspor ile oynaması gereken karşılaşmaya Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere...

Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

SÜPER LİG'DE DE UYGULANIYOR
TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulananan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı.

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