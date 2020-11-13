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Süper Lig'de dengeleri alaşağı edecek karar! Koronavirüs yüzünden maçlar ertelenmeyecek, bunun yerinde...

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere. Bu karar liglerlerdeki dengeleri alaşağı edebilir.

13.11.2020 13:06 - Son Güncelleme: 13.11.2020 13:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





