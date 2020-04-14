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Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın büyük umutlar bağladığı ancak sözleşme yenilememesi gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya İspanyol ekipleri talip oldu. Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen genç yıldız adayı ile ilgili soruları yanıtlarken, futbolcunun yeni adresini de duyurdu. İşte son dakika transfer haber haberinin detayları...

14.04.2020 11:57 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:57
Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray altyapısında yetişen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Sarı kırmızılı kulübün yetenekli futbolcusu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından sahaya sürülmüş ve Emre Belözoğlu'nun ardından Süper Lig'de en genç forma giyen 2 futbolcu ünvanını kazanarak adını tariha yazdırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kapı ile sözleşme yenilemeyen isteyen Galatasaray, şok edici bir cevapla karşılaşmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Genç yıldız Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını ve ilk 11 oyuncusu olmak istediğini iletirken, sarı kırmızılı kulübün kurmayları bunu kabul etmemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Kapı, Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmazken, sarı kırmızılılar bildiri yayınlayarak oyuncu ile ilişiğin kesildiği ve kadro dışı kararı alındığını duyurmuştu.

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