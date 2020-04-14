Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın büyük umutlar bağladığı ancak sözleşme yenilememesi gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya İspanyol ekipleri talip oldu. Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen genç yıldız adayı ile ilgili soruları yanıtlarken, futbolcunun yeni adresini de duyurdu. İşte son dakika transfer haber haberinin detayları...

14.04.2020 11:57 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





