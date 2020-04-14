Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti
Futbol dünyasında dönem dönem yıldız olması beklenen genç isimler gelir. Kimileri ünlü yıldızlar olur, kimileri kaybolur gider, alt liglerde kariyerlerine devam ederler. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. Kendisinden çok şey beklenen genç oyuncu, yeraltı dünyasına karıştı.
14.04.2020 16:50
- Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
BİR DE POLİSİ TEHDİT EDİYOR
Artık suç örgütü lideri olarak anılan Jurkovic'in adı son olarak, İsveç emniyeti tarafından açıklanan ülkedeki en tehlikeli kişiler listesinde yer aldı.
Ilija Jurkovic'in bu işlere girişmesinde, futbolculuğunda da bağlarını koparmadığı çocukluk arkadaşlarının etkili olduğu belirtiliyor.
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