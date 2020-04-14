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Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

Futbol dünyasında dönem dönem yıldız olması beklenen genç isimler gelir. Kimileri ünlü yıldızlar olur, kimileri kaybolur gider, alt liglerde kariyerlerine devam ederler. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. Kendisinden çok şey beklenen genç oyuncu, yeraltı dünyasına karıştı.

14.04.2020 16:50 - Son Güncelleme: 14.04.2020 16:50
Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

İsveçli futbolcu Ilija Jurkovic, futbol dünyasından mafyaya geçen ender isimlerden biri olarak tarihe geçti. 23 yaşındaki Jurkovic, parlak bir geleceği elinin tersiyle itti ve kendisini yeraltı dünyasına kaptırdı.

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Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKTI

Ülkenin en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve AIK Stockholm altyapısında yetişen Jurkovic, 20 yaşında futbolu bırakmıştı.

Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

Şu an 23 yaşında olan oyuncu, bugüne kadar 3 silahlı soygun, dolandırıcılık, silah kanununa muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı. Cinayete teşebbüsten yargılandı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı, bu süreçte ise iki kez cezaevine girip çıktı.

Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

BİR DE POLİSİ TEHDİT EDİYOR

Artık suç örgütü lideri olarak anılan Jurkovic'in adı son olarak, İsveç emniyeti tarafından açıklanan ülkedeki en tehlikeli kişiler listesinde yer aldı.

Ilija Jurkovic'in bu işlere girişmesinde, futbolculuğunda da bağlarını koparmadığı çocukluk arkadaşlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

Ilija Jurkovic, futbolu hala sevdiğini söyleyip zaman zaman eski gözdesine olan özlemini dile getirse de "Polis eğer sınır aşarsa ben de aşarım." şeklinde verdiği demeçlerle, tercih ettiği yeni yoldaki alakalarının çok başkalaştığını da gözler önüne seriyor.

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