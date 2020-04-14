Sonunda bunu da gördük! Yetenekli genç futbolcu, yeraltı dünyasına karıştı, polisi tehdit etti

Şu an 23 yaşında olan oyuncu, bugüne kadar 3 silahlı soygun, dolandırıcılık, silah kanununa muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı. Cinayete teşebbüsten yargılandı, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı, bu süreçte ise iki kez cezaevine girip çıktı.