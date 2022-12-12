Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi
Ocak ayı yaklaşırken Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Onur Bulut ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kayserispor, devlerin peşinde olduğu yıldız sağ kanat oyuncusu Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Bu hamle sonrasında, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir sonraki adımı merak ediliyor.
Kayserispor'da özellikle bu sezon gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, 14 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu dün bir TV yayınına bağlanarak önemli açıklamalar yapmıştı.
Ailesinin Trabzonlu olmasından dolayı küçükken Trabzonspor'u tuttuğunu ifade eden Kayserisporlu yıldız, şu anda ise profesyonel futbol oynamasından dolayı herhangi bir takım tutmadığını söyledi.
Galatasaray ile adının geçmesi ve kendisine gelen bir teklif olup olmadığı sorusuna, "Yok abi ben öyle şeylerle hiç ilgilenmiyorum. Menajerim bakıyor. Ben şu an Kayserispor'dayım" dedi.
Almanya çıkışlı olan 28 yaşındaki Onur Bulut, Bochum, Freiburg, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların formasını giydi. Kariyerinde 340 maçta forma giyen Onur, 26 gol ve 34 asistle toplamda 60 gole katkıda bulundu.