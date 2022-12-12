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Haberler Spor Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Ocak ayı yaklaşırken Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Onur Bulut ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.12.2022 12:12 - Son Güncelleme: 12.12.2022 12:12
Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Kayserispor, devlerin peşinde olduğu yıldız sağ kanat oyuncusu Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Bu hamle sonrasında, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir sonraki adımı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Kayserispor'da özellikle bu sezon gösterdiği performans ile Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, 14 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu dün bir TV yayınına bağlanarak önemli açıklamalar yapmıştı.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Ailesinin Trabzonlu olmasından dolayı küçükken Trabzonspor'u tuttuğunu ifade eden Kayserisporlu yıldız, şu anda ise profesyonel futbol oynamasından dolayı herhangi bir takım tutmadığını söyledi.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Galatasaray ile adının geçmesi ve kendisine gelen bir teklif olup olmadığı sorusuna, "Yok abi ben öyle şeylerle hiç ilgilenmiyorum. Menajerim bakıyor. Ben şu an Kayserispor'dayım" dedi.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Almanya çıkışlı olan 28 yaşındaki Onur Bulut, Bochum, Freiburg, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların formasını giydi. Kariyerinde 340 maçta forma giyen Onur, 26 gol ve 34 asistle toplamda 60 gole katkıda bulundu.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi

Sağ bek performansıyla futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, kariyerinde 10 numara, orta saha, ön libero, sol bek ve forvet arkasında da görev yaptı.

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listesindeydi! Kayserispor’dan flaş Onur Bulut hamlesi
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