Son dakika Galatasaray haberleri... Marcao İspanya’da manşetlerde! Cimbom’un yıldızı adım adım Sevilla’ya!

Adı Roma, Nice, Monaco, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla anılan Marcao için Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'nun altında tekliflere sıcak bakmadığı biliniyor.

Galatasaray 2019 yılının ocak ayında Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao için 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

26 yaşındaki Marcao bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 38 maçta 1 gol attı. Brezilyalı savunma oyuncusu özellikle Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.