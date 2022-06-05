Son dakika Galatasaray haberleri... Marcao İspanya’da manşetlerde! Cimbom’un yıldızı adım adım Sevilla’ya!
Diego Carlos'u Aston Villa'ya satan ve Brezilyalı stoperin yerine Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen Sevilla'nın Cimbom'un yıldızına olan ilgisini İspanyol basını manşetlerine taşıdı. Estadio Deportivo gazetesi bugünkü kapağında Sevilla'nın Marcao'ya olan ilgisini duyurdu. Transfere dair iddialar daha da güçlendi.
Galatasaraylı Marcao İspanya'da manşetlerde. Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satan Sevilla'nın Brezilyalı oyuncunun gidişi ile stoper transferleri için belirlediği alternatifler arasında Cimbom'un savunma oyuncusu Marcao ilk sıralarda yer alıyor.
Sevilla'nın Marcad'ya olan ilgisine dair birçok haber çıkarken, İspanyol gazetesi Estadio Deportivo bugünkü sayısının kapağında Sevilla-Marcao haberini manşetine taşıdı. Böylelikle transfer iddiaları daha da kuvvet kazandı.
İspanya cephesinde Marcao ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray'da ise transfer teklifleri gelen oyuncuların durumunun netleşmesi için yeni yönetimin göreve başlaması bekleniyor.
11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi sonrası göreve gelecek olan başkanın Marcao ve diğer teklif gelen oyuncularla ilgili nihai kararı vereceği belirtiliyor.
Öte yandan kulislerde ise Marcao'nun Sevilla'nın teklifine sıcak baktığı ve Galatasaray'ın bu transfere izin vermesi halinde kariyerine İspanya'da devam edebileceği konuşuluyor.
Adı Roma, Nice, Monaco, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla anılan Marcao için Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'nun altında tekliflere sıcak bakmadığı biliniyor.
Galatasaray 2019 yılının ocak ayında Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao için 4 milyon Euro bonservis ödemişti.
26 yaşındaki Marcao bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 38 maçta 1 gol attı. Brezilyalı savunma oyuncusu özellikle Avrupa Ligi'ndeki maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.