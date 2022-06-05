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Haberler Spor Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

Türkiye'nin Faroe Adaları ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve takımımızın karşılaşmadaki 3. golünü atan Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma ile 5. maçında 4. kez rakip fileleri sarstı. Serdar, Milli Takım'da 24 dakikada bir gol atarak tarihe geçen bir performans ortaya koydu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
05.06.2022 20:34 - Son Güncelleme: 05.06.2022 20:44
Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

A Milli Takım'da Serdar Dursun fırtınası esiyor…

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Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynadığı maçta oyuna 65. dakikada Halil Dervişoğlu'nun yerine giren Serdar, 82. dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 3-0'a getiren isim olmayı başarmıştı.

Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

A Milli forma altında muhteşem bir performansa imza atan Serdar Dursun, Faroe Adaları'nı da boş geçmeyerek Ay-Yıldızlı forma altında çıktığı 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşamayı bildi ve çok büyük bir başarıya imza attı.

Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

99 DAKİKA OYUNDA KALDI
A Milli Takım formasıyla sahada yer aldığı 5 maçın hiçbirinde ilk 11'de olmamasına rağmen 4 kez rakip fileleri sarsarak harika bir performansa imza atan Serdar, bu maçlarda toplamda ise 99 dakika oyunda kaldı.

Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…

24 dakikada bir Ay-Yıldızlı forma ile gol sevinci yaşayan Serdar Dursun böylelikle A Milli Takım'da en az 4 ve üzerinde gol atan oyuncular içinde forma giydiği süre baz alındığında en skorer futbolcu olarak tarihe geçen bir performansa imza attı.

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