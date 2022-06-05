Serdar Dursun’dan tarihe geçen performans! Milli formayla en hızlısı o…
Türkiye'nin Faroe Adaları ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve takımımızın karşılaşmadaki 3. golünü atan Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma ile 5. maçında 4. kez rakip fileleri sarstı. Serdar, Milli Takım'da 24 dakikada bir gol atarak tarihe geçen bir performans ortaya koydu. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Ay-Yıldızlılar'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları ile oynadığı maçta oyuna 65. dakikada Halil Dervişoğlu'nun yerine giren Serdar, 82. dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 3-0'a getiren isim olmayı başarmıştı.
A Milli forma altında muhteşem bir performansa imza atan Serdar Dursun, Faroe Adaları'nı da boş geçmeyerek Ay-Yıldızlı forma altında çıktığı 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşamayı bildi ve çok büyük bir başarıya imza attı.
99 DAKİKA OYUNDA KALDI
A Milli Takım formasıyla sahada yer aldığı 5 maçın hiçbirinde ilk 11'de olmamasına rağmen 4 kez rakip fileleri sarsarak harika bir performansa imza atan Serdar, bu maçlarda toplamda ise 99 dakika oyunda kaldı.
24 dakikada bir Ay-Yıldızlı forma ile gol sevinci yaşayan Serdar Dursun böylelikle A Milli Takım'da en az 4 ve üzerinde gol atan oyuncular içinde forma giydiği süre baz alındığında en skorer futbolcu olarak tarihe geçen bir performansa imza attı.