Son dakika Galatasaray haberleri... Kerem Aktürkoğlu'na Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola göz dikti!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş performansı Avrupa kulüplerinin bile dikkatini çekiyor. Cimbom'un genç yıldızı için Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da övgü dolu sözler sarf ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Avrupa'nın dilinde. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yeteneği bu sezon ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Son olarak Beşiktaş maçında iki gole imza atan ve formunun zirvesinde olan Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın genç yeteneği için Lyon, Atletico Madrid, Tottenham gibi takımlar sıraya girdi. Sezon sonunda birçok kulübün daha Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Cimbom'un genç yıldızı için Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da övgü dolu sözler sarf ettiği belirtildi...
Galatasaray'ın Barcelona ile İspanya'da oynadığı maçtan sonra Guardiola'nın Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Domenec Torrent ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Bu görüşmede Guardiola'nın Torrent'i oynanan futboldan dolayı tebrik ettiği ve Kerem Aktürkoğlu'na da özellikle dikkat çektiği belirtildi.
Torrent, Guardiola'nın Kerem ile ilgili söylediği övgü dolu sözler için, "Evet Kerem çok yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyel. Daha yol alması gereken çok yol var. O, Galatasaray'ın geleceği… Daha da iyi olacak" cevabını verdi.