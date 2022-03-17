Son dakika Galatasaray haberleri... Kerem Aktürkoğlu’na Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola göz dikti!

Torrent, Guardiola'nın Kerem ile ilgili söylediği övgü dolu sözler için, "Evet Kerem çok yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyel. Daha yol alması gereken çok yol var. O, Galatasaray'ın geleceği… Daha da iyi olacak" cevabını verdi.