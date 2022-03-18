Vav TV İzle
Haberler Spor Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier League'de Everton'ın Newcastle United'ı ağırladığı karşılaşmada bir aktivist, kendisini kale direğine plastik kelepçe ile bağladı. Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu. Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi, sahaya demir kesici makas getirildi. İşte Everton-Newcastle maçında yaşanan benzeri görülmemiş olaya dair tüm detaylar...

18.03.2022 01:13 - Son Güncelleme: 18.03.2022 01:14
Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.

Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu.

Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi

Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.

SON DAKİKA