Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay! Sahaya giren taraftar kendini boğazından kale direğine kelepçeledi
İngiltere Premier League'de Everton'ın Newcastle United'ı ağırladığı karşılaşmada bir aktivist, kendisini kale direğine plastik kelepçe ile bağladı. Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu. Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi, sahaya demir kesici makas getirildi. İşte Everton-Newcastle maçında yaşanan benzeri görülmemiş olaya dair tüm detaylar...
18.03.2022 01:13 - Son Güncelleme: 18.03.2022 01:14
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.