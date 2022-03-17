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Haberler Spor Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidini bu şifre çözecek

Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidini bu şifre çözecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna namağlup olarak devam ediyor. Camp Nou'daki 0-0'ın rövanşında evinde Barcelona'yı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek düşünce çeyrek final! Karşılaşma öncesi mücadele ile ilgili bir yazı kaleme alan spor yazarı Bülent Timurlenk, maçın anahtarını çözecek şifreyi verdi. İşte o yazı...

17.03.2022 09:59 - Son Güncelleme: 17.03.2022 09:59
Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidi bu şifre çözecek

BÜLENT TİMURLENK - İSTANBUL'DA FİNAL
Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.

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Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidi bu şifre çözecek

Xavi, ilk maçtan önce Galatasaray'ın ligindeki durumuna aldanılmaması gerektiğini söylerken, rakiplerini 4'er golle mağlup edip Napoli'yi de dörtleyen Barcelona için 'İlk maçı çok farklı kazanır, rövanşı El Clasico öncesinde formalite maçına çevirir' diyenler çoğunluktaydı.

Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidi bu şifre çözecek

Xavi, takımının özellikle ilk yarıda topu hızlı dolaştırmadığını, oyuna hakim olmalarına rağmen Nelsson ve Marcao'nun arasını açacak, dengesizlik yaratacak pas ritmini yakalayamadıklarını ifade etti. Elbette buna Pena'nın 4 kurtarışını da eklemek lazım. 4 gol atıp kazandıkları Osasuna maçının ardından manşetlerde elbette ki El Clasico değil iki kelime var: İstanbul'da final.

Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidi bu şifre çözecek

DERBİ GÖZDAĞI VERDİ
Katalanların hedefi Avrupa Ligi'ni kazanıp müzelerinde olmayan bu kupayı ilk kez kazanmak, Süper Kupa finaline aday olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan katılmayı elde etmek. Aynı hedefler elbette ki G.Saray için de geçerli.

Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidi bu şifre çözecek

Barcelona'da kaleci ve defans hattında bir değişiklik olmaz. Busquets ilk 11'de başlar. Osasuna maçında dinlendirilen De Jong kesin 11'de. Forvet hattı ise solda Ferran Torres, sağda Dembele en uçta ise Aubemeyang olacak. 1700 Barcelona taraftarı için bilet ayrıldı ve fiyatı 11 euro.

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