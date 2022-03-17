Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidini bu şifre çözecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna namağlup olarak devam ediyor. Camp Nou'daki 0-0'ın rövanşında evinde Barcelona'yı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek düşünce çeyrek final! Karşılaşma öncesi mücadele ile ilgili bir yazı kaleme alan spor yazarı Bülent Timurlenk, maçın anahtarını çözecek şifreyi verdi. İşte o yazı...
BÜLENT TİMURLENK - İSTANBUL'DA FİNAL
Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.
Xavi, ilk maçtan önce Galatasaray'ın ligindeki durumuna aldanılmaması gerektiğini söylerken, rakiplerini 4'er golle mağlup edip Napoli'yi de dörtleyen Barcelona için 'İlk maçı çok farklı kazanır, rövanşı El Clasico öncesinde formalite maçına çevirir' diyenler çoğunluktaydı.
Xavi, takımının özellikle ilk yarıda topu hızlı dolaştırmadığını, oyuna hakim olmalarına rağmen Nelsson ve Marcao'nun arasını açacak, dengesizlik yaratacak pas ritmini yakalayamadıklarını ifade etti. Elbette buna Pena'nın 4 kurtarışını da eklemek lazım. 4 gol atıp kazandıkları Osasuna maçının ardından manşetlerde elbette ki El Clasico değil iki kelime var: İstanbul'da final.
DERBİ GÖZDAĞI VERDİ
Katalanların hedefi Avrupa Ligi'ni kazanıp müzelerinde olmayan bu kupayı ilk kez kazanmak, Süper Kupa finaline aday olmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan katılmayı elde etmek. Aynı hedefler elbette ki G.Saray için de geçerli.