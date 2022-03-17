Galatasaray - Barcelona maçı öncesi flaş analiz! Maçın kilidini bu şifre çözecek

BÜLENT TİMURLENK - İSTANBUL'DA FİNAL

Barcelona'ya kurada Galatasaray çıktığında İspanyol medyası ve Katalan kulübünün büyük bir çoğunluğu için Torrent'in takımı 'şeker gibiydi'. Camp Nou'da yaptıkları savunmayla Xavi ve adamlarının ağzında ekşi bir tat bıraktılar. Bu akşam 52 bin taraftarla o tadı Urfa acısına çevirmek için mücadele edecekler.