Son dakika Galatasaray haberleri... İtalya'dan Mauro Icardı için transfer iddiası! En ciddi aday onlar!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Aralık ayını sakatlıklarla geçiren Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ve Arjantin'den teklifler olduğu gündemdeki sıcaklığını koruyor.
Geride bıraktığımız günlerde Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın, Portekizli yıldız futbolcunun dışında Mauro Icardi ile de ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.
TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Türkiye'den ayrılmayı düşünen Icardi ile Al Nassr arasında devam eden temaslar olduğu, futbolcuya Newells's Old Boys'un da çok yakından ilgi gösterdiği belirtildi.
EN CİDDİ ADAY AL NASSR
Newells's Old Boys'un süreci takip etse de Al Nassr'ın transferde daha çok öne çıktığı ve Icardi konusunda çalışmaların devam ettiği gündeme geldi. Bilindiği üzere Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki sözleşme sezon sonunda sona erecek.
CENK ERGÜN NE DEDİ?
Galatasaray'ın futbol direktörü Cenk Ergün, Icardi ile Galatasaray arasındaki sözleşmesinin sezon sonuna kadar sürdüğünü ifade ederken, "Transfer süreci başlamadı. İki taraftan bir şey olmadığı sürece bu anlaşmayı bozmak hukuka aykırı olacaktır" demişti.
BU SEZONKİ KAZANCI
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisi Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. Bu tutarın 6 milyon euro tutarını PSG, 750 bin euro bedeli de Galatasaray'ın ödeyeceği bildirilmişti.