Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fernandes Gedson bilmecesi hala gündemdeki yerini koruyor. Herkes 'bitti' denilen transferde neden geri adım atıldığını sorarken, yine tüm gerçeklere takvim.com.tr ulaştı.
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda… Sarı-Kırmızılılar'ın İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Portekizli yıldızın transferinde yine önemli pürüzler ortaya çıktı. Herkes 'bitti' denilen transferde neden geri adım atıldığını sorarken, yine tüm gerçeklere takvim.com.tr ulaştı.
Alınan bilgilere göre Gedson Fernandes transferinin uzamasında bu kez sebep Benfica değil, Galatasaray!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta sonu Benfica ile her konuda anlaşmayı sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Portekizli yıldız 1.5 yıllığına kiralanacak, sözleşme sonunda da 8.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Galatasaray ardından Gedson'un İstanbul yolculuğu için hazırlıklara başlarken, bir anda 'transfer yatıyor' haberleri ortaya çıkmaya başladı.
Campos'un, transferin şartlarının ağır olduğunu Başkan Burak Elmas'a ilettiği, Galatasaray'ın da yeniden Benfica ile temasa geçerek zorunlu opsiyon maddesinin iptal edilmesini teklif ettiği öne sürülüyor.
Ancak Benfica'lı yetkililer daha önce anlaşılan şartların dışında Gedson Fernandes'in transferine asla izin verilmeyeceğini Galatasaray'a ilettiği belirlendi.
Bugün Galatasaray tişörtüyle fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan ancak ardından paylaşımını silen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takıma gelme isteğini açık şekilde belli etti. Sarı-Kırmızılılar, Benfica'yı isteği şartlar konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.