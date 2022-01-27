Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Alınan bilgilere göre Gedson Fernandes transferinin uzamasında bu kez sebep Benfica değil, Galatasaray!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta sonu Benfica ile her konuda anlaşmayı sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Portekizli yıldız 1.5 yıllığına kiralanacak, sözleşme sonunda da 8.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Galatasaray ardından Gedson'un İstanbul yolculuğu için hazırlıklara başlarken, bir anda 'transfer yatıyor' haberleri ortaya çıkmaya başladı.

