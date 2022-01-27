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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fernandes Gedson bilmecesi hala gündemdeki yerini koruyor. Herkes 'bitti' denilen transferde neden geri adım atıldığını sorarken, yine tüm gerçeklere takvim.com.tr ulaştı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
27.01.2022 16:40 - Son Güncelleme: 27.01.2022 16:40
Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi tam anlamıyla yılan hikayesine dönmüş durumda… Sarı-Kırmızılılar'ın İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Portekizli yıldızın transferinde yine önemli pürüzler ortaya çıktı. Herkes 'bitti' denilen transferde neden geri adım atıldığını sorarken, yine tüm gerçeklere takvim.com.tr ulaştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Alınan bilgilere göre Gedson Fernandes transferinin uzamasında bu kez sebep Benfica değil, Galatasaray!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta sonu Benfica ile her konuda anlaşmayı sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Portekizli yıldız 1.5 yıllığına kiralanacak, sözleşme sonunda da 8.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti. Galatasaray ardından Gedson'un İstanbul yolculuğu için hazırlıklara başlarken, bir anda 'transfer yatıyor' haberleri ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

İddialara göre Başkan Burak Elmas'la görüşen bir kişi, Gedson'un zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması kararını bozdu. Kulübe yakın kaynaklar, bu kişinin önceki hafta İstanbul'a getirilen dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos olabileceğini belirtiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Campos'un, transferin şartlarının ağır olduğunu Başkan Burak Elmas'a ilettiği, Galatasaray'ın da yeniden Benfica ile temasa geçerek zorunlu opsiyon maddesinin iptal edilmesini teklif ettiği öne sürülüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Ancak Benfica'lı yetkililer daha önce anlaşılan şartların dışında Gedson Fernandes'in transferine asla izin verilmeyeceğini Galatasaray'a ilettiği belirlendi.

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

takvim.com.tr'nin ulaştığı Portekizli gazeteciler de Sarı-Kırmızılı yönetimin fikir değişikliği nedeniyle şu anda transfer görüşmelerinin durduğunu duyurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri.... İşte Fernandes Gedson gerçekleri! Transferi kim bozdu?

Bugün Galatasaray tişörtüyle fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan ancak ardından paylaşımını silen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takıma gelme isteğini açık şekilde belli etti. Sarı-Kırmızılılar, Benfica'yı isteği şartlar konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

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