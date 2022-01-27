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Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

Erzurum'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor.

27.01.2022 10:19 - Son Güncelleme: 27.01.2022 10:19
Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

Antrenör Mesut Erdoğan, şok programının, sporcuların kas ile eklemlerini yenilemek ve toparlamak için uygulandığını belirtti.
Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı.

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Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor. .

Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.

Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

30-45 SANİYE ŞOK UYGULAMASI
Antrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz.

Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz" dedi.

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