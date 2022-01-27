Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler

4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.

