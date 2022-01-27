Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler
Erzurum'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor.
27.01.2022 10:19
- Son Güncelleme: 27.01.2022 10:19
Antrenör Mesut Erdoğan, şok programının, sporcuların kas ile eklemlerini yenilemek ve toparlamak için uygulandığını belirtti.
Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı.