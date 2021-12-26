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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom'un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatı!

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom'un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatı!

Cimbom için çok kötü geçen sezonun yüzleri güldüren tek ismi Kerem Aktürkoğlu oldu... Müthiş performansını Antalyaspor maçında 1 gol ve 1 asistle taçlandıran genç futbolcu için devre arasında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
26.12.2021 18:08 - Son Güncelleme: 26.12.2021 18:08
Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom’un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun fiyatı!

Galatasaray yönetiminin Kerem konusunda 'tok satıcı'yı oynayacağı ve taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom’un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun fiyatı!

Sarı-Kırmızılılar özellikle Fransa ve Almanya'dan talipleri olan yıldız futbolcu için bu rakamın altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom’un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun fiyatı!

Yönetimin alınan bu kararla ilgili Kerem'in menajerine de bilgi verdiği gelen bilgiler arasında.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom’un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun fiyatı!

Son olarak Antalyaspor maçında 3-4 kulübün yetkilileri Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribündeki yerini almıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom’un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun fiyatı!

Bu sezon 31 resmi maçta oynayan genç yıldız 7 gol ve 6 asistle tam 13 gole direkt katkıda bulundu.

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