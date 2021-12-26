Son dakika Galatasaray haberleri... İşte Cimbom'un parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun fiyatı!
Cimbom için çok kötü geçen sezonun yüzleri güldüren tek ismi Kerem Aktürkoğlu oldu... Müthiş performansını Antalyaspor maçında 1 gol ve 1 asistle taçlandıran genç futbolcu için devre arasında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
26.12.2021 18:08
- Son Güncelleme: 26.12.2021 18:08
Galatasaray yönetiminin Kerem konusunda 'tok satıcı'yı oynayacağı ve taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.
Son olarak Antalyaspor maçında 3-4 kulübün yetkilileri Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için tribündeki yerini almıştı.