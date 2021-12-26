Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermişti! Salih Dursun 532 gün sonra...
2015-2016 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren ve Türk futbolundaki en unutulmaz olaylardan birine imza atan Salih Dursun, tam 532 gün sonra bir resmi maçta süre aldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Trabzonspor forması giyerken 21 Şubat 2016'da Bordo-Mavili takım aleyhine 4 kırmızı kartın çıktığı maçta flaş bir harekete imza atan ve hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun, uzun bir aranın ardından yeşil sahalarda görüldü.
2019-2020 sezonunu Antalyaspor'da geçirdikten sonra 2020-2021 sezonunda hiçbir resmi maçta forma giymeyen Salih Dursun, bu sezonun başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı.
Karagümrük'ün Süper Lig'in 19. Haftasında Alanyaspor ile oynadığı maçta 31. Dakikada Hedenstad'ın yerine oyuna giren Salih Dursun, tam 532 gün sonra bir resmi maçta süre almış oldu.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerinde düşüşe geçen Salih Dursun'un güncel piyasa değeri 75 bin Euro'ya kadar inmiş durumda.