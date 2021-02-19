Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı yeni transferi İrfan Can Kahveci, önemli açıklamalarda bulundu. Transfer süreci ile ilgili de konuşan 25 yaşındaki başarılı orta saha ilk hayalinin Fenerbahçe olmadığını itiraf etti.
Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanda, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim.
Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz.