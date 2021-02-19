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Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı yeni transferi İrfan Can Kahveci, önemli açıklamalarda bulundu. Transfer süreci ile ilgili de konuşan 25 yaşındaki başarılı orta saha ilk hayalinin Fenerbahçe olmadığını itiraf etti.

19.02.2021 15:31 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:31
Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. İşte Kahveci'nin o açıklamaları...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanda, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Bu daha farklı oldu. Transfer oldum ama sahaya çıkamıyorum. Sabırsızlanıyorum. İnşallah sahaya çıktığımda layık olurum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'den flaş itiraf: Hayalim Fenerbahçe değildi

Taraftarlarımız da sürekli mesaj atıyor, ne zaman oynayacağımı soruyorlar. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip, sahada olmak istiyorum.