Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi'nin kalmasına o isim karar verecek! PSG'den flaş atama!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı-Kırmızılı milyonlar, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağını merak ederken, Arjantinli yıldızın bonservisine sahip olan Paris Saint-Germain, flaş bir atama yaptı. Icardi'nin durumunu geçen sezon Burak Elmas döneminde çalışan sürpriz bir isim rapor edecek.
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor. Fransız devi PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki santrfor için taraftarlar seferber olmuş durumda. Galatasaray taraftarları, Icardi için 'para toplama kampanyası' başlatalım teklifinde bile bulunuyor.
TÜRKİYE EVİM GİBİ DİYOR
Önceki gün GS TV'ye röportaj veren Mauro Icardi, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinden çok keyif aldığını belirtti. Icardi, Türkiye'nin Arjantin'e çok benzediğini söylerken, "Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi ve Türkiye'de kalma yolunda olumlu sinyaller verdi.
BURAK ELMAS GETİRMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray Başkanı olan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra yeni bir yapılanmaya gitmişti. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u danışmanı olarak atayan Elmas, Sportif Direktörlük görevine ise Pasquale Sensibile'yi getirmişti.
KİRALIK OYUNCULARI İZLEYECEK
Burak Elmas'ın görevinin sona ermesiyle hem Luis Campos hem de Pasquale Sensibile ile yollar ayrılmıştı. Bu sezonun başında ise Campos, Paris Saint-Germain kulübünde göreve başladı. Campos, önceki gün ise Sensibile'ye, PSG'nin diğer takımlara gönderdiği kiralık oyuncuları izleme komitesinin başına getirdi.