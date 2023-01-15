Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

KİRALIK OYUNCULARI İZLEYECEK

Burak Elmas'ın görevinin sona ermesiyle hem Luis Campos hem de Pasquale Sensibile ile yollar ayrılmıştı. Bu sezonun başında ise Campos, Paris Saint-Germain kulübünde göreve başladı. Campos, önceki gün ise Sensibile'ye, PSG'nin diğer takımlara gönderdiği kiralık oyuncuları izleme komitesinin başına getirdi.