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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi'nin kalmasına o isim karar verecek! PSG'den flaş atama!

Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi'nin kalmasına o isim karar verecek! PSG'den flaş atama!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı-Kırmızılı milyonlar, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağını merak ederken, Arjantinli yıldızın bonservisine sahip olan Paris Saint-Germain, flaş bir atama yaptı. Icardi'nin durumunu geçen sezon Burak Elmas döneminde çalışan sürpriz bir isim rapor edecek.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
15.01.2023 13:15 - Son Güncelleme: 15.01.2023 13:15
Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merakla bekleniyor. Fransız devi PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki santrfor için taraftarlar seferber olmuş durumda. Galatasaray taraftarları, Icardi için 'para toplama kampanyası' başlatalım teklifinde bile bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

TÜRKİYE EVİM GİBİ DİYOR

Önceki gün GS TV'ye röportaj veren Mauro Icardi, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinden çok keyif aldığını belirtti. Icardi, Türkiye'nin Arjantin'e çok benzediğini söylerken, "Kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi ve Türkiye'de kalma yolunda olumlu sinyaller verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

BURAK ELMAS GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Başkanı olan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra yeni bir yapılanmaya gitmişti. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u danışmanı olarak atayan Elmas, Sportif Direktörlük görevine ise Pasquale Sensibile'yi getirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

KİRALIK OYUNCULARI İZLEYECEK

Burak Elmas'ın görevinin sona ermesiyle hem Luis Campos hem de Pasquale Sensibile ile yollar ayrılmıştı. Bu sezonun başında ise Campos, Paris Saint-Germain kulübünde göreve başladı. Campos, önceki gün ise Sensibile'ye, PSG'nin diğer takımlara gönderdiği kiralık oyuncuları izleme komitesinin başına getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Icardi’nin kalmasına o isim karar verecek! PSG’den flaş atama!

ICARDI HAKKINDA RAPOR VERECEK

Pasquale Sensibile her hafta kiralık oyuncular, kulüpleri ve antrenörleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Campos, bu sayede, takıma döndüklerinde oynama şansları olması ya da daha iyi para kazanabilmek adına oyuncuların kiralık sürecinden maksimum verim elde edecek.

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