Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor
Mario Balotelli adeta füze attı... Süper Lig'de Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bir dönem Manchester City, Milan ve Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli maça damga vurdu. Balotelli'nin attığı inanılmaz golle sosyal medyanın gündemine oturdu.
26.12.2021 17:42
- Son Güncelleme: 26.12.2021 18:09
Mario Balotelli adeta füze attı... Süper Lig'de Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bir dönem Manchester City, Milan ve Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli maça damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Adana Demirspor kontra atağa çıktı.
Mario Balotelli'nin attığı uzun pasta Göztepe defansı topu kaleci İrfan Can'a göndermek istedi ancak top kısa kalınca İrfan Can Eğribayat topu ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istedi.