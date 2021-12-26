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Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

Mario Balotelli adeta füze attı... Süper Lig'de Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bir dönem Manchester City, Milan ve Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli maça damga vurdu. Balotelli'nin attığı inanılmaz golle sosyal medyanın gündemine oturdu.

26.12.2021 17:42 - Son Güncelleme: 26.12.2021 18:09
Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

Mario Balotelli adeta füze attı... Süper Lig'de Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Bir dönem Manchester City, Milan ve Inter gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli maça damga vurdu.

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Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede dakikalar 16'yı gösterirken Adana Demirspor kontra atağa çıktı.

Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

Mario Balotelli'nin attığı uzun pasta Göztepe defansı topu kaleci İrfan Can'a göndermek istedi ancak top kısa kalınca İrfan Can Eğribayat topu ceza sahası dışında kafayla uzaklaştırmak istedi.

Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

Sonrasında topla buluşan Yunus Akgün pasını Mario Balotelli'ye attı.

Mario Balotelli füzesi! Herkes onu konuşuyor

BALOTELLİ'DEN MUHTEŞEM GOL

Yıldız futbolcu yaklaşık 25 metrelik mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Kaleci İrfan Can Eğribayat önde olmasını iyi değerlendiren Balotelli takımını 1-0 öne geçirdi.

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