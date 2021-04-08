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Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'in performansını yetersiz bulan Galatasaray'da orta saha arayışları yeniden başladı. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. Bu sezon Milan'da forma giyen bir isim Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...

08.04.2021 09:56 - Son Güncelleme: 08.04.2021 10:00
Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Gedson Fernandes'in performansından memnun kalmayan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Torino'dan sürpriz bir öneri geldi. Çizme ekibi Aslan'a Meite'yi önerdi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

27 yaşındaki futbolcuya kulüp arayan Torino'nun transfer komitesinin, Galatasaray'a mesaj gönderdiği ve "Meite'yi ister misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ve beklentilerin altında kalan Gedson'un yerine transfer edilebileceği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Soualiho Meite, 2018'de 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı.