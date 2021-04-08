Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor
Devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'in performansını yetersiz bulan Galatasaray'da orta saha arayışları yeniden başladı. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. Bu sezon Milan'da forma giyen bir isim Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...
Gedson Fernandes'in performansından memnun kalmayan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Torino'dan sürpriz bir öneri geldi. Çizme ekibi Aslan'a Meite'yi önerdi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.