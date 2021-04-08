Son dakika Galatasaray haberleri | Gedson Fernandes gidiyor! Yerine Milan'ın orta sahası geliyor

Gedson Fernandes'in performansından memnun kalmayan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Torino'dan sürpriz bir öneri geldi. Çizme ekibi Aslan'a Meite'yi önerdi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.

