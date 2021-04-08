Galatasaray'a genç yetenek! Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor
Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında çok ağır yara alan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim, eksik olan mevkileri belirleyerek yönetime raporunu sundu. Terim'in listesine sürpriz bir ismi eklediği öğrenilirken, performansıyla dünya devlerinin radarına giren genç yıldız adayının transferinin bitirilmesini istediği belirtildi. İşte detaylar...
08.04.2021 09:13
- Son Güncelleme: 08.04.2021 09:13
Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın bu serisi Başkent'te son bulmuş ve Ankaragücü'ne 2-1 boyun eğmişti.
Bu mağlubiyet sonrası ligde Sivasspor maçına çıkan Cimbom, sahadan beraberlikle ayrılarak kötü gidişata 'dur' diyemedi.
Ayrıca iç sahada Sivasspor beraberliği sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştiren Belhanda'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak feshedildi.
Sivasspor'dan sonra sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşan Aslan, sadece Kayseri'yi yenebilmişti.
Özellikle son Hatayspor maçında tercihleri çok tartışılan teknik direktör Fatih Terim, stoper bölgesinde Ozornwafor yerine Gedson'u tercih etmesi sabırları taşırmıştı.