Galatasaray'a genç yetenek! Fatih Terim istedi yönetim bitiriyor

Süper Lig'de üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve yarışında çok ağır yara alan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim, eksik olan mevkileri belirleyerek yönetime raporunu sundu. Terim'in listesine sürpriz bir ismi eklediği öğrenilirken, performansıyla dünya devlerinin radarına giren genç yıldız adayının transferinin bitirilmesini istediği belirtildi. İşte detaylar...

08.04.2021 09:13 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





