Emre Belözoğlu galibiyet şifresini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i
Süper Lig'in 33. haftasında Yeni malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek zirve yolunda puan kaybı yaşamamak istiyor. Erol Bulut'un ardından takımı devralan Belözoğlu, ilk maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup etmişti. Takımın başında ikinci maçına deplasmanda çıkacak olan Belözoğlu, Yeni Malatyaspor'a karşı mutlak galibiyet arıyor. Kritik maç öncesi Kanarya'nın muhtemel 11'i belli oldu.
08.04.2021 11:07
- Son Güncelleme: 08.04.2021 11:09
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu mutlak 3 puan istiyor.
TEK DEĞİŞİKLİK OLACAK
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak.
Kanarya'nın 11'inde, 1-0 kazanılan Denizlispor, maçından farklı olarak tek değişiklik yapılması bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre; Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği gelen bilgiler arasında.
Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.