Emre Belözoğlu galibiyet şifresini belirledi! İşte Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor 11'i

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek zirve yolunda puan kaybı yaşamamak istiyor. Erol Bulut'un ardından takımı devralan Belözoğlu, ilk maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup etmişti. Takımın başında ikinci maçına deplasmanda çıkacak olan Belözoğlu, Yeni Malatyaspor'a karşı mutlak galibiyet arıyor. Kritik maç öncesi Kanarya'nın muhtemel 11'i belli oldu.

08.04.2021 11:07 - Son Güncelleme: 08.04.2021 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





