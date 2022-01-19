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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da tüm umutlar Sofiane Feghouli'ye bağlandı. Galatasaray cephesinin yakından takip edeceği maçta Cezayir'in mağlup olması ve turnuvaya veda etmesi halinde Feghouli'nin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve pazar günü Trabzonspor maçının kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
19.01.2022 15:15 - Son Güncelleme: 19.01.2022 15:15
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Son dönemde kadrosundaki eksikliklerin fazlalığı sebebiyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray'a Cezayir forması ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Sofiane Feghouli'den müjde gelebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi kadrosunda 8 eksik bulunan ve son dönemde bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır, Afrika Kupası'nda grup maçlarında oynadığı 2 karşılaşmada 3 puan toplayıp grubunda 2. sırada yer alırken, Sofiane Feghouli'nin takımı Cezayir, 2 maçta 1 puan alarak grupta son sırada kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir yarın grup lideri Fildişi Sahilleri ile oynayacağı maçta mağlup olması halinde grubunu son sırada bitirecek ve böylelikle Feghouli, İstanbul'a geri dönecek.

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Galatasaray cephesinin yakından takip edeceği maçta Cezayir'in mağlup olması ve turnuvaya veda etmesi halinde Feghouli'nin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve pazar günü Trabzonspor maçının kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.

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