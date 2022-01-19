Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi kadrosunda 8 eksik bulunan ve son dönemde bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor.