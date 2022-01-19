Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’ın umudu Feghouli! Trabzonspor maçında….
Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da tüm umutlar Sofiane Feghouli'ye bağlandı. Galatasaray cephesinin yakından takip edeceği maçta Cezayir'in mağlup olması ve turnuvaya veda etmesi halinde Feghouli'nin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve pazar günü Trabzonspor maçının kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.
Son dönemde kadrosundaki eksikliklerin fazlalığı sebebiyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray'a Cezayir forması ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Sofiane Feghouli'den müjde gelebilir.
Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi kadrosunda 8 eksik bulunan ve son dönemde bu konuda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması teknik heyetin elini bir hayli zorlaştırıyor.
Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır, Afrika Kupası'nda grup maçlarında oynadığı 2 karşılaşmada 3 puan toplayıp grubunda 2. sırada yer alırken, Sofiane Feghouli'nin takımı Cezayir, 2 maçta 1 puan alarak grupta son sırada kaldı.
Galatasaray cephesinin yakından takip edeceği maçta Cezayir'in mağlup olması ve turnuvaya veda etmesi halinde Feghouli'nin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi ve pazar günü Trabzonspor maçının kadrosunda yer alabileceği belirtiliyor.