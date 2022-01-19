Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…
Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 22.haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile evinde oynadığı maçtan 1 puan aldı. Maçın ardından ortaya çıkan istatistik ise yıldız oyuncusu Nwakaeme'nin yokluğunun 6 puana mal olduğunu gösterdi. Ayrıca kurtardığı 2 penaltı ile maça adeta damgasını vuran Okan Kocuk'un, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla Süper Lig'in devlerine adeta duvar örüyor.
19.01.2022 23:33
- Son Güncelleme: 19.01.2022 23:34
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'den yoksun çıktığı Giresunspor maçında 2 puan kaybetti. Bordo-Mavililer böylelikle Nijeryalı yıldızdan yoksun çıktığı son 3 maçta da galip gelemedi.
Son olarak Giresunspor maçına Nijeryalı yıldızdan yoksun çıkan ve sahada 2 puan bırakan Bordo-Mavililer, Nwakaeme'den yoksun çıktığı son 3 maçın tamamında puan kaybetmiş oldu.
Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünde forma giyemeyen Nwakaeme'nin yokluğunda 6 puan kaybeden Trabzonspor, bu 4 maçlık periyottaki tek galibiyetini ise Nijeryalı oyuncunun forma giydiği Yeni Malatyaspor maçında aldı.
Yeni Malatyaspor'u Nwakaeme'nin asist yaptığı maçta mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, yıldız futbolcudan yoksun çıktığı maçlarda ise hücumda istediği etkinliği sağlayamadı.