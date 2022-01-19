Vav TV İzle
Haberler Spor Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 22.haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile evinde oynadığı maçtan 1 puan aldı. Maçın ardından ortaya çıkan istatistik ise yıldız oyuncusu Nwakaeme'nin yokluğunun 6 puana mal olduğunu gösterdi. Ayrıca kurtardığı 2 penaltı ile maça adeta damgasını vuran Okan Kocuk'un, büyük maçlarda ortaya koyduğu performansla Süper Lig'in devlerine adeta duvar örüyor.

EMRE AKDENİZ
19.01.2022 23:33 - Son Güncelleme: 19.01.2022 23:34
Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'den yoksun çıktığı Giresunspor maçında 2 puan kaybetti. Bordo-Mavililer böylelikle Nijeryalı yıldızdan yoksun çıktığı son 3 maçta da galip gelemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin forma giymediği maçlarda zorlanmaya devam ediyor…

Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Son olarak Giresunspor maçına Nijeryalı yıldızdan yoksun çıkan ve sahada 2 puan bırakan Bordo-Mavililer, Nwakaeme'den yoksun çıktığı son 3 maçın tamamında puan kaybetmiş oldu.

Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Süper Lig'de son 4 maçın 3'ünde forma giyemeyen Nwakaeme'nin yokluğunda 6 puan kaybeden Trabzonspor, bu 4 maçlık periyottaki tek galibiyetini ise Nijeryalı oyuncunun forma giydiği Yeni Malatyaspor maçında aldı.

Özel haber... Trabzonspor Nwakaeme’siz kayıp! Son 3 maçta 6 puan uçtu…

Yeni Malatyaspor'u Nwakaeme'nin asist yaptığı maçta mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, yıldız futbolcudan yoksun çıktığı maçlarda ise hücumda istediği etkinliği sağlayamadı.

SON DAKİKA