Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip Devler Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de transferlerle Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu Caner Erkin ve Gökhan Gönül için ise şimdiden kolları sıvadı. İşte transferin detayları...
20.05.2020 22:55
- Son Güncelleme: 20.05.2020 23:01
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