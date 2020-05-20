RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de tüm planlar gelecek sezon üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip Devler Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de transferlerle Emre Belözoğlu ilgileniyor. Gelecek sezon sportif direktörlüğe başlaması beklenen tecrübeli futbolcu Caner Erkin ve Gökhan Gönül için ise şimdiden kolları sıvadı. İşte transferin detayları...

20.05.2020 22:55 - Son Güncelleme: 20.05.2020 23:01
Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç için gelecek sezonu daha anlamlı kıldı.

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Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Gelecek yıl takımının şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Devler Ligi'nde boy göstermesini isteyen Ali Koç radikal kararlarla taraftardan tam destek aldı.

Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü olacak.

Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Kanarya'da transferler artık Emre Belözoğlu'dan sorulacak. Takıma birçok yıldız kazandırması beklenen tecrübeli isim, şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de yılın transferlerini Emre Belözoğlu bitirecek! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, transfer listesini belirledi.

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