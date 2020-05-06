RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Süper Lig'deki koronavirüs arasında gelecek yılın kadro planlamasını yapan Galatasaray, dikkat çeken bir hamle yapma kararı aldı. Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 isimle sözleşme imzalama kararı aldı. İşte transfer operasyonunun detayları...

06.05.2020 09:44 - Son Güncelleme: 06.05.2020 09:44
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada transfer stratejisini belirleyen Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Hürriyet'te yer alan habere göre önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı da hemen renklerine bağlama hedefinde.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Takımda bir sonraki hedef ise gösterdikleri performansla Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın durumu olacak...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...

Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...
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