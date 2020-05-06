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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...
Süper Lig'deki koronavirüs arasında gelecek yılın kadro planlamasını yapan Galatasaray, dikkat çeken bir hamle yapma kararı aldı. Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala sarı-kırmızılı ekip Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 isimle sözleşme imzalama kararı aldı. İşte transfer operasyonunun detayları...
06.05.2020 09:44
- Son Güncelleme: 06.05.2020 09:44
Koronavirüsü nedeniyle lige verilen arada transfer stratejisini belirleyen Galatasaray, 2019-20 sezonunun sona ermesi ile birlikte hiç vakit kaybetmeden imzaları attıracak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre önceki sezonların aksine bu kez takviyelerini hiç vakit kaybetmeden yapmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını duyuracak.
Kulüp, ocak ayında anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile birlikte Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı da hemen renklerine bağlama hedefinde.
Bu dört oyuncunun yanı sıra Erdoğan Yeşilyurt ile de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, bu ismi de bonservissiz almak istiyor.
Takımda bir sonraki hedef ise gösterdikleri performansla Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın durumu olacak...
Bu sezon kiralık olarak oynayan iki ismi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, kiralama operasyonundan olumlu sonuç alırsa transfer sezonuna tam 7 takviye ile birlikte girmiş olacak.