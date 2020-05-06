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Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, önümüzdeki yılın kadrosu için kolları sıvadı. Salgının futbol ekonomisine etkisi nedeniyle kadro maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, genç ve geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor. Maliyeti nedeniyle Falcao'ya gelen teklifleri değerlendirmeyi planlayan Galatasaray, golcü futbolcunun yerine bir dönem Barcelona'nın da transfer listesine giren bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

06.05.2020 11:02 - Son Güncelleme: 06.05.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





