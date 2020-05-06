RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, önümüzdeki yılın kadrosu için kolları sıvadı. Salgının futbol ekonomisine etkisi nedeniyle kadro maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, genç ve geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor. Maliyeti nedeniyle Falcao'ya gelen teklifleri değerlendirmeyi planlayan Galatasaray, golcü futbolcunun yerine bir dönem Barcelona'nın da transfer listesine giren bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

06.05.2020 11:02 - Son Güncelleme: 06.05.2020 11:02
Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ligler ertelenirken, pandemiden en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Gördükleri tedavinin ardından 4 ismin de iyileşmesi sonrası derin bir nefes alan Cimbom'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar almayı planlayan sarı-kırmızılılar, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

Galatasaray'dan bomba transfer! Barcelona'nın da gündemindeydi...

Sözleşmeleri sona eren Mariano ve Nagatomo'yu takımdan gönderecek olan Cimbom, sezon başında kiralanan Seri ve Andone ile de yola devam etmeyecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan flaş transfer operasyonu! 7 imza birden...