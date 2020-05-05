Haberler
Galeri
Spor
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Belhanda'nın yerine geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Belhanda'nın yerine geliyor
Önümüzdeki yılın kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Transfer edildiği ilk günden bu yana beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Belhanda ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, rotasını milli yıldıza çevirdi. İşte detaylar...
05.05.2020 09:18
- Son Güncelleme: 05.05.2020 09:21
Corona virüsü salgını sonrası yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle hem düşük bütçeli hem de yerli transferlere yönelen Galatasaray'da operasyon sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, Semih Kaya ve Arda Turan'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere Almanya'da top koşturan Yunus Mallı'yı da ekledi.
Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre transfer döneminde Union Berlin'e bedelsiz olarak kiralanmıştı.
Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan transfer için kolaylık istenecek.
İLK FATİH HOCA ÇAĞIRDI
Yunus'u 13 Kasım 2015'te Katar ile yapılan hazırlık maçında A Milli Takım'a dâhil eden ilk teknik direktör Fatih Terim'di. İkili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi.