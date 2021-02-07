Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da altıncı sezonunu geçiren ve sene sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda hakkında yönetim, son oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından kararını verdi.
07.02.2021 13:55
- Son Güncelleme: 07.02.2021 13:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezonki performansından memnun olduğu Younes Belhanda, Süper Lig'in 24. Haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta da takımının iyileri arasında yer aldı.
Bu sezonun genelinde başarılı bir görüntü ortaya koyan ve Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Faslı futbolcu için Galatasaray yönetimi de kararını büyük oranda verdi.
Terim'in takımda kalması yönünde görüş bildirdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yönetimin kısa süre içinde tekrar masaya oturacağı öğrenildi.
Daha önce Belhanda'ya yeni sözleşme için 1.5 milyon Euro öneren Galatasaray yönetimi, Faslı oyuncuyla iki yıllık kontrat imzalamak istiyor.
Bu sezon Galatasaray forması altında 20 maçta 8 gol, 3 asistlik bir performans gösteren Belhanda, Sarı-Kırmızılı forma ile 8 kez rakip olduğu Fenerbahçe maçlarında ise hiç yenilgi yüzü görmedi.