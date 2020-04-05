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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz gelişme! İmzalar atılıyor

Süper Lig'de koronavirüs arasından önce oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Galatasaray, Gabonlu yıldızı Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. İngiliz ekibi bu teklife olumlu yanıt verirken, kiralık sözleşmesinde bulunan 16 milyon euroluk satınalma opsiyonunun da korunmasına karar verildi.

05.04.2020 09:56 - Son Güncelleme: 05.04.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





