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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz gelişme! İmzalar atılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sürpriz gelişme! İmzalar atılıyor
Süper Lig'de koronavirüs arasından önce oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet alan Galatasaray, Gabonlu yıldızı Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için harekete geçti. İngiliz ekibi bu teklife olumlu yanıt verirken, kiralık sözleşmesinde bulunan 16 milyon euroluk satınalma opsiyonunun da korunmasına karar verildi.
05.04.2020 09:56
- Son Güncelleme: 05.04.2020 09:57
Galatasaray'a müjdeli haber Mario Lemina'dan geldi. Bu sezon geride kalan maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in en çok beğendiği ve güvendiği isimlerden birisi de Lemina'ydı.
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Gabonlu futbolcu, karın ağrıları nedeniyle lige sorunlu bir başlangıç yapsa da idman ve maç eksiğini kapattıktan sonra takımda kendisini hissettirmeye başladı.
Corona virüsü tehlikesi nedeniyle liglerin ara verildiği ortamda Fatih Terim, Lemina için Southampton ile bir görüşme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.
MAAŞI 2 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, orta sahada Michael Seri ile muhafız görevi gören ve hücuma da tam destek veren Lemina'yı aynı şartlarda bir yıl daha kiralamak istediklerini bildirdi.
26 yaşındaki oyuncunun kulübü Southampton'la yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Eğer imzalar atılırsa Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.