Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Adı Beşiktaş ile özdeşleşen Sergen Yalçın yuvasına döndü. 13 yıl sonra Beşiktaş'a teknik direktör olarak geri dönmüş ve bu dönüş tüm camia tarafından olumlu karşılanmıştı.

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.