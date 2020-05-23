RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, Seri'nin alternatifini buldu. Takımdan ayrılması beklenen Fildişili orta saha oyuncusunun yerine daha önce Galatasaray'da forma giymiş yıldız bir oyuncunun kardeşi takibe alındı. İşte detaylar...

23.05.2020 11:48 - Son Güncelleme: 23.05.2020 11:48
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde dikkat çeken bir ismi dahil etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin, gelecek sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Fotomaç'ın Fas basınından derlediği habere göre Lions de l'Atlas, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yerine gelecek sürpriz ismi duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Galatasaray'ın, 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı listesine dahil ettiği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Haberde, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seri'nin yerine, Sofyan Amrabat'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.

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