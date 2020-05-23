Haberler Galeri Spor Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, Seri'nin alternatifini buldu. Takımdan ayrılması beklenen Fildişili orta saha oyuncusunun yerine daha önce Galatasaray'da forma giymiş yıldız bir oyuncunun kardeşi takibe alındı. İşte detaylar...

23.05.2020 11:48 - Son Güncelleme: 23.05.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





