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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Seri gidiyor o ismin kardeşi geliyor!
Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, Seri'nin alternatifini buldu. Takımdan ayrılması beklenen Fildişili orta saha oyuncusunun yerine daha önce Galatasaray'da forma giymiş yıldız bir oyuncunun kardeşi takibe alındı. İşte detaylar...
23.05.2020 11:48
- Son Güncelleme: 23.05.2020 11:48
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde dikkat çeken bir ismi dahil etti.
Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin, gelecek sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor.
Fotomaç'ın Fas basınından derlediği habere göre Lions de l'Atlas, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yerine gelecek sürpriz ismi duyurdu...
Galatasaray'ın, 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı listesine dahil ettiği ifade edildi.
Haberde, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seri'nin yerine, Sofyan Amrabat'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.