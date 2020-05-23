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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş dönemi için flaş açıklamalar: "Hevesim kursağımda kaldı"
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş dönemi için flaş açıklamalar: "Hevesim kursağımda kaldı"
Medipol Başakşehir'i uzun yıllar çalıştıran ve şampiyonluk mücadelesine dahil eden ardından Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, çok özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş serüvenini değerlendirirken, teknik direktörlük dönemi boyunca saha içerisinde en beğendiği oyuncuyu da açıkladı.
23.05.2020 09:15
- Son Güncelleme: 23.05.2020 09:15
Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyeri kısa süren Abdullah Avcı, Sabah'a verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı. İşte öne çıkanlar...
Salgın sonrası Türkiye'de liglerin geleceğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
Bu salgın ne yazık ki beraberinde ağır bir ekonomik kriz getirecek. Kulüpler şirketler gibi anlık değil uzun dönem planlamalar ile yönetilmeye başlanacaktır. Aksi halde ayakta kalamazlar.
Krizi fırsata dönüştürebilecek kulüpler çıkar mı?
Çıkabilir. Öz kaynak düzenimize dönüş yapıp genç oyuncularımıza çok daha fazla şans verebileceğimiz bir dönem olabilir. Bundesliga'ya baktığınızda, yaş ortalamasının düşük olmasının, takımların gençlere şans vermek konusunda rahat hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Ligimizde bu mümkün değil. Büyük bütçeler ile oluşturulan ligde tek başınıza öz kaynak düzenine geçip genç oyuncular ile şampiyon olmayı hedefleyemezsiniz. Genç ve yerli oyunculara daha fazla şans tanınacak bir ortam oluştuğunda, bunu iyi değerlendiren kulüpler tarih yazabilir.
Sağlık Kurulu'nun hazırladığı futbola dönüş maddelerini nasıl buldunuz?
Futbolun kendine has büyülü bir duygusu vardır. Sahaya çıktığınız anda topun çekim gücüne yenik düşecek ve nabzınızın yüksek olduğu anlarda risk faktörünü düşünmeyeceksiniz.
Sürecin Avrupa ile aramızı kapatmak için bir fırsatın oluştuğunu düşünüyor musunuz?
Avrupa ile aramızın kapanma şansının çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya gerekli yatırımları yapmadığımız sürece arada fark zaman zaman kapamış gibi görünse de zaman içinde giderek açılacak.