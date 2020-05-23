Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik
Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız.
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, 1996 yılında Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başına getirmek istediğini ancak Galatasaray yönetiminin ondan önce davrandığını açıklamıştı.
FATİH TERİM FENERBAHÇELİ OLSAYDI?
Ne olurdu bilinmez tabi. Ama bir gerçek var ki o da Fatih Terim'in artık Galatasaray camiasına mâl olduğu. Peki Fatih Terim yolun en başında, Beşiktaş kapısından döndüğünü söylesek?