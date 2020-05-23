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Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız.

23.05.2020 17:24 - Son Güncelleme: 23.05.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





