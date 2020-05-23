RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız.

23.05.2020 17:24 - Son Güncelleme: 23.05.2020 17:24
Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Basın toplantısında sinirlenmeleri, İngilizcesi, aldığı cezalar ve en önemlisi Galatasaray tarihine adını yazdırması ile Fatih Terim, Türkiye spor tarihinin ekol isimlerinden biri. Fatih Terim hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

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Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Adı Galatasaray ile özdeşleşen bir isim Fatih Terim. Galatasaray, Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde başarıdan başarıya koştu. Son şampiyonluğunu ise geçtiğimiz günlerde kesinleştirdi. Peki ya Fatih Terim'in bir Fenerbahçeli olmanın kapısından döndüğünü söylesek?

Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, 1996 yılında Fatih Terim'i Fenerbahçe'nin başına getirmek istediğini ancak Galatasaray yönetiminin ondan önce davrandığını açıklamıştı.

FATİH TERİM FENERBAHÇELİ OLSAYDI?

Ne olurdu bilinmez tabi. Ama bir gerçek var ki o da Fatih Terim'in artık Galatasaray camiasına mâl olduğu. Peki Fatih Terim yolun en başında, Beşiktaş kapısından döndüğünü söylesek?

Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Takvimler 1975 yılını gösterdiğinde Fatih Terim kendisini hem resmi olarak hem de gönül bağıyla Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imzasını atar.

Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik

Bu sözleşme sonrası hem oyunculuğu hem de teknik direktörlüğü ile Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olur Fatih Terim. Ancak işler hiç göründüğü gibi değilse? Fatih Terim'in gönlünde yatan aslan Beşiktaş ise?

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