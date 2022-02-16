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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan Galatasaray'da yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlaması sezonun en iyi hamlesiydi. Ancak Ajax yönetiminin uluslararası ilişkileri nedeniyle Luis Campos'u çok ciddi ber şekilde düşündüğü ve önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılmasının planlandığı ifade edildi.

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
16.02.2022 11:19 - Son Güncelleme: 16.02.2022 11:19
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlaması, Galatasaray adına kötü giden sezonun en iyi hamlelerinden birisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Sarı-Kırmızılılar, Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına şimdiden start verirken Hollanda'dan can sıkacak bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Marc Overmars'la karıştığı skandal olay sonrası yollarını ayıran Ajax'ın yeni bir sportif direktör arayışına başladığı ve listede Luis Campos'un da olduğu belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Hollanda basınına göre Ajax yönetimi şu ana kadar Marcel Brands, Jordi Cruijff ve Peter Verbeke ile görüşmelerde bulundu. Ancak bu 3 isim konusunda henüz kesin karar verilmedi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Ajax yönetiminin uluslararası ilişkileri nedeniyle Luis Campos'u çok ciddi ber şekilde düşündüğü ve önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Eğer Campos, Ajax'ta sportif direktörlüğe getirilirse, Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve devam edemeyeceği belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi

Yaşanan gelişmelerin Sarı-Kırmızılı kulüpte endişe ile takip edildiği öğrenildi.

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