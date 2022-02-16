Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Luis Campos krizi! Ajax devreye girdi
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesinde olan Galatasaray'da yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlaması sezonun en iyi hamlesiydi. Ancak Ajax yönetiminin uluslararası ilişkileri nedeniyle Luis Campos'u çok ciddi ber şekilde düşündüğü ve önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlaması, Galatasaray adına kötü giden sezonun en iyi hamlelerinden birisi oldu.
Marc Overmars'la karıştığı skandal olay sonrası yollarını ayıran Ajax'ın yeni bir sportif direktör arayışına başladığı ve listede Luis Campos'un da olduğu belirtildi.
Hollanda basınına göre Ajax yönetimi şu ana kadar Marcel Brands, Jordi Cruijff ve Peter Verbeke ile görüşmelerde bulundu. Ancak bu 3 isim konusunda henüz kesin karar verilmedi.
Ajax yönetiminin uluslararası ilişkileri nedeniyle Luis Campos'u çok ciddi ber şekilde düşündüğü ve önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Eğer Campos, Ajax'ta sportif direktörlüğe getirilirse, Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve devam edemeyeceği belirtiliyor.