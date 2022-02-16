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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da ilk 11'e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da ilk 11'e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski yaşayan Galatasaray'da 25 haftalık süreçte ligde 6 maçta ilk 11'de forma giyen Mostafa Mohamed attığı gollerle fark yarattı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
16.02.2022 14:39 - Son Güncelleme: 16.02.2022 14:39
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Galatasaray'da bu sezon geride kalan 25 haftalık süreçte ligde 6 maçta ilk 11'de forma giyen Mostafa Mohamed, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri sarstı. Mısırlı forvet, sahada olduğu süre içinde attığı gollerle fark yarattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

GalatasarayMostafa Mohamed'den sürpriz birincilik... Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig'de geride kalan 25 haftalık süreçte sadece 6 maçta ilk 11'de başlayan ve genellikle oyuna sonradan dahil olan Mısırlı forvet, rakip filelere ise 6 gol göndermeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Galatasaray'da ilk 11'e girmekte zorlanan Mostafa Mohamed, 127 dakikada bir rakip fileleri sarsarak Süper Lig'de en en az 5 atan isimler arasında süre aldığı dakika başına en sık gol sevinci yaşayan futbolcu olmayı başardı.

Süper Lig'de 127 dakikada bir gol atan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Mostafa Mohamed'i, 133 dakikada bir rakip fileleri sarsan Fenerbahçeli Serdar Dursun takip etti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Süper Lig'de 12 golle krallık yarışında zirvede bulunan Karagümrüklü Aleksander Pesic ise Mostafa Mohamed ve Serdar Dursun'un ardından 138 dakikada bir ağları sarsarak gol sıklığı istatistiğinde 3. sırada yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Afrika Kupası dönüşü yedek başladığı Kayserispor maçında oyuna sonradan giren ve golünü atan GalatasarayMostafa Mohamed'in bu hafta oynanacak olan Göztepe maçında ise ilk 11'de kendine yer bulması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Sarı-Kırmızılı forma altında ligde 6 maça ilk 11'de başlayan Mohamed, 12 maçta ise oyuna sonradan girdi. Sahada kaldığı 752 dakika içinde 6 gole imzasını atarak 125 dakikada bir ağları sarsmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kiraladığı Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kısa bir süre önce kullanmıştı.

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