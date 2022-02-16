Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da ilk 11'e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski yaşayan Galatasaray'da 25 haftalık süreçte ligde 6 maçta ilk 11'de forma giyen Mostafa Mohamed attığı gollerle fark yarattı.
Galatasaray'da bu sezon geride kalan 25 haftalık süreçte ligde 6 maçta ilk 11'de forma giyen Mostafa Mohamed, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri sarstı. Mısırlı forvet, sahada olduğu süre içinde attığı gollerle fark yarattı.
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den sürpriz birincilik... Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig'de geride kalan 25 haftalık süreçte sadece 6 maçta ilk 11'de başlayan ve genellikle oyuna sonradan dahil olan Mısırlı forvet, rakip filelere ise 6 gol göndermeyi başardı.
Galatasaray'da ilk 11'e girmekte zorlanan Mostafa Mohamed, 127 dakikada bir rakip fileleri sarsarak Süper Lig'de en en az 5 atan isimler arasında süre aldığı dakika başına en sık gol sevinci yaşayan futbolcu olmayı başardı.
Süper Lig'de 127 dakikada bir gol atan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Mostafa Mohamed'i, 133 dakikada bir rakip fileleri sarsan Fenerbahçeli Serdar Dursun takip etti.
Süper Lig'de 12 golle krallık yarışında zirvede bulunan Karagümrüklü Aleksander Pesic ise Mostafa Mohamed ve Serdar Dursun'un ardından 138 dakikada bir ağları sarsarak gol sıklığı istatistiğinde 3. sırada yer aldı.
Afrika Kupası dönüşü yedek başladığı Kayserispor maçında oyuna sonradan giren ve golünü atan Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in bu hafta oynanacak olan Göztepe maçında ise ilk 11'de kendine yer bulması bekleniyor.
Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kiraladığı Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kısa bir süre önce kullanmıştı.