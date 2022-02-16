Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da ilk 11’e zor giren Mostafa Mohamed gol kralını bile geride bıraktı

Galatasaray'da ilk 11'e girmekte zorlanan Mostafa Mohamed, 127 dakikada bir rakip fileleri sarsarak Süper Lig'de en en az 5 atan isimler arasında süre aldığı dakika başına en sık gol sevinci yaşayan futbolcu olmayı başardı.

Süper Lig'de 127 dakikada bir gol atan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Mostafa Mohamed'i, 133 dakikada bir rakip fileleri sarsan Fenerbahçeli Serdar Dursun takip etti.