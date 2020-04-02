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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Diagne, Babel ve...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Diagne, Babel ve...
Koronavirüs salgını spor ekonomisini de vurdu. Liglerin durması, kulüplerin mağazalarının kapanması takımları büyük bir çıkmaza soktu. Bu çıkmazdan en çok etkilenen takımlardan biri de Galatasaray oldu. Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan kendisinin ve takım arkadaşlarının maaş konusunda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildirirken, Diagne, Babek gibi kiralık gönderilen futbolcuların durumu ise belirsizliğini koruyor.
02.04.2020 13:58
- Son Güncelleme: 02.04.2020 13:59
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü birçok futbol organizasyonunun ertelenmesine neden olurken Türkiye'de de liglerin süresiz olarak ertelenmesine neden olurken kulüpleri maddi anlamda da zorlamaya devam ediyor...
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Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderken, Galatasaray'da da kaptan Selçuk İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve takım arkadaşlarının fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımda "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Galatasaray'da kiralıktan dönecek futbolcular durum belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu...
Ajax'a giden Ryan Babel, Club Brugge'deki Mbaye Diagne ve Almeria'daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.