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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Diagne, Babel ve...

Koronavirüs salgını spor ekonomisini de vurdu. Liglerin durması, kulüplerin mağazalarının kapanması takımları büyük bir çıkmaza soktu. Bu çıkmazdan en çok etkilenen takımlardan biri de Galatasaray oldu. Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan kendisinin ve takım arkadaşlarının maaş konusunda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu bildirirken, Diagne, Babek gibi kiralık gönderilen futbolcuların durumu ise belirsizliğini koruyor.

02.04.2020 13:58 - Son Güncelleme: 02.04.2020 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





